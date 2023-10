Κατέληξε η 70χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ στη Μεσογείων Ελλάδα 11:03, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη διακόμισε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη, όπου αργότερα υπέκυψε