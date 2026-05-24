Ένοπλο περιστατικό καταγράφηκε σε κεντρικό σημείο στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου, το μεσημέρι της Κυριακής 24-5-2026.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί -σε κατάστημα εστίασης- με ένα άλλο άτομο από την περιοχή, επέστρεψε με όπλο και μέσα από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ως συνοδηγός, άρχισε να πυροβολεί.

Αν και στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεσα ισχυρές δυνάμεις ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό τού δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

