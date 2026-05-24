Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα εφαρμόζονται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Όπως επισημαίνεται, η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, όπως δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο, με τα στοιχεία να πρέπει να αντιστοιχούν πλήρως σε εκείνα του κατόχου του εισιτηρίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι δεν θα γίνουν ανεκτές προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας ή απόπειρες παράκαμψης των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου, ενώ υπενθυμίζει ότι σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Παράλληλα, καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν εγκαίρως στο γήπεδο και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να διεξαχθεί ομαλά και με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.