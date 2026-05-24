Στη σύλληψη δύο ατόμων, που φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες στη Δυτική Μακεδονία και τη Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Καστοριάς, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση.

Πρόκειται για 22χρονη και 27χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Καστοριάς και φέρονται να είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» και του «συνεργού εισπράκτορα», αντίστοιχα. Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένα μέλος της οργάνωσης, που σύμφωνα με την αστυνομία είχε τον ρόλο του τηλεφωνητή.

Η υπόθεση αφορά συνολικά έξι περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν από τις 12 έως τις 23 Μαΐου σε περιοχές της Καστοριάς, των Γρεβενών, της Πτολεμαΐδας και της Δράμας, με θύματα έξι γυναίκες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες προσποιούνταν λογιστές και με το πρόσχημα της δήθεν αναγκαστικής καταγραφής χρημάτων και τιμαλφών, προκειμένου να «διασφαλιστούν», έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν μετρητά και κοσμήματα.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι επιτήδειοι απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και χρυσαφικά αξίας που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Κατά τον εντοπισμό των δύο συλληφθέντων στην Καστοριά, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κινούνταν με όχημα το οποίο είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση απάτης στη Νάουσα. Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα χρυσαφικά, καθώς και το ποσό των 18.615 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων και τρία κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απάτη και εγκληματική οργάνωση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του συνεργού τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

