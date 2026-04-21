Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός άντρα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Άνω Πόλη

Η σορός άγνωστου άντρα εντοπίστηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, στην οδό Τσαμαδού, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
Τους αστυνομικούς ειδοποίησε περαστικός από το σημείο. Στο σπίτι ιατροδικαστής, ο οποίος αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.
Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για άντρα ηλικίας 50 ετών και η σορός του ήταν στο σημείο για δύο εβδομάδες.
Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
