«Μπλόκο» από ΣτΕ στην κατασκευή νέων κτιρίων σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μήλο

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με απόφαση του Ε΄ Τμήματος και σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Αναστολών, ανέστειλε προσωρινά μέρος των κατασκευαστικών έργων που προβλέπει η δεύτερη επέκταση της οικοδομικής άδειας (7.8.2024) για ξενοδοχειακό συγκρότημα στην παραλία Μύτακας της Μήλου.

Παράλληλα, επιτρέπεται η συνέχιση βελτιωτικών και επισκευαστικών εργασιών στα υφιστάμενα κτίρια της μονάδας, καθώς και οι εργασίες σε τρία νέα κτίρια που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.

Η αναστολή των συγκεκριμένων εργασιών ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αίτησης ακύρωσης, η οποία έχει κατατεθεί και αναμένεται να συζητηθεί στις 6 Μαΐου 2026.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει ο Δήμος Μήλου, η «Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού» και κάτοικοι της περιοχής, στρεφόμενοι κατά της επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην προστατευόμενη παραλία του παραδοσιακού οικισμού Μύτακας.

Οι προσφεύγοντες ζητούν την αναστολή και ακύρωση, ως αντισυνταγματικών και αντίθετων προς τη νομοθεσία για το περιβάλλον, των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της οικοδομικής άδειας επέκτασης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Δήλο.

Υποστηρίζουν πως οι σχετικές αποφάσεις παραβιάζουν το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν υπάρχει ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τη Μήλο, ούτε γενικό χωροταξικό σχέδιο για το Νότιο Αιγαίο, όπως απαιτεί το Σύνταγμα και η νομολογία του ΣτΕ.

Ιστορικό και εξελίξεις για το ξενοδοχείο στη Μήλο

Το 2019 εγκρίθηκε η ανέγερση ξενοδοχείου στη Μύτακα με 27 δωμάτια, ατομικές πισίνες, συνολικά 54 κλίνες, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, spa και υπόγειους βοηθητικούς χώρους.

Στις 18 Νοεμβρίου 2019 αναθεωρήθηκε η άδεια, προσθέτοντας πέντε νέα κτίρια, νέα κοινόχρηστη πισίνα, αυξάνοντας τα δωμάτια σε 58 και τις κλίνες σε 99, με πρόβλεψη για 47 θέσεις στάθμευσης. Τον Αύγουστο του 2024, με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι εγκαταστάσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν.

Έτσι, οι εγκαταστάσεις επεκτάθηκαν σε όμορα οικόπεδα συνολικής έκτασης 29.421 τ.μ., προστέθηκαν νέα κτίρια, η δυναμικότητα της μονάδας έφτασε τα 125 δωμάτια (από 58) με 271 κλίνες (από 99), 130 πισίνες (127 ατομικές και 3 κοινόχρηστες), ελικοδρόμιο, εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήρια και άλλες βοηθητικές υποδομές.

Από τον Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη, ανεστάλησαν οι οικοδομικές άδειες. Με αυτήν τη διαταγή «πάγωσαν» τόσο η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, όσο και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών βάσει της οικοδομικής άδειας που είχε ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Είχε προηγηθεί απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για αναστολή των οικοδομικών εργασιών στο συγκρότημα, ενώ ο ίδιος υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία στη χορήγηση της άδειας. Επιπλέον, απεστάλη έγγραφο προς τον δήμαρχο Μήλου Μανώλη Μικέλη για τη λήψη μέτρων διακοπής των εργασιών.

Απόφαση του ΣτΕ για τις εργασίες στο συγκρότημα

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Χρήστο Ντουχάνη και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνο Καραλέκα, έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση του Δήμου Μήλου.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ ανέστειλε τμηματικά την οικοδομική άδεια ως προς τα εξής: 1) κατασκευή 11 νέων κτιρίων, 2) κατασκευή νέας κοινόχρηστης πισίνας στον χώρο του εστιατορίου, 3) κατασκευή ιδιωτικών πισινών σε 13 κτίρια (127 ατομικές πισίνες) και 4) κατασκευή αβαθών επιφανειών νερού για αφαλάτωση.

Παράλληλα, επέτρεψε: 1) τη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών για τρία κτίρια και το φυλάκιο, όπου ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90-100%, 2) την κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού, 3) τις εργασίες στο ήδη λειτουργούν ξενοδοχείο, 4) τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κεντρικής εισόδου, καθώς οι εκσκαφές έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%, και 5) τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφάλεια εργαζομένων ή τρίτων.

Πηγή: skai.gr

