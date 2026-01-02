Στη σύλληψη τριών Κρητικών, ηλικίας 25, 36 και 62 ετών, που κατηγορούνται για ζωοκτονία, προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, μετά από καταγγελία του 38χρονου ιδιοκτήτη των ζώων.

Οι τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, σε χρόνο ανάμεσα στο απόγευμα της 29.12.2025 έως το πρωί της 30.12.2025, παραβίασαν την περίφραξη του ποιμνιοστασίου, σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου, μπήκαν σε αυτό και θανάτωσαν 40 αρνιά.

Σύμφωνα με το Cretalive, o 38χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να υπέδειξε ως υπόπτους τους συλληφθέντες, λόγω προγενέστερων απειλών που είχε δεχθεί.

Από τους τρεις συλληφθέντες οι δύο είναι πατέρας και γιος.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: skai.gr

