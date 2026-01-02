Συνελήφθη, επ’ αυτοφώρω, απογευματινές ώρες της περασμένης Κυριακής (28-12-2025), από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., στην περιοχή της Γλυφάδας, 27χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, προστασίας προσωπικών δεδομένων και κλοπή.

Επιπλέον, συνελήφθη και 21χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στην περιοχή της Γλυφάδας, απογευματινές ώρες της περασμένης Κυριακής (28-12-2025) εντόπισαν τους κατηγορούμενους τη στιγμή που ο 27χρονος προμήθευε με ναρκωτικές ουσίες τον 21χρονο, έναντι χρηματικού αντιτίμου και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στην κατοχή του 27χρονου 11 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες 11 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κάνναβης εντός συσκευασίας καπνικών προϊόντων και το χρηματικό ποσό των 195 ευρώ, ενώ στην κατοχή του 21χρονου νάιλον συσκευασία, που μόλις είχε προμηθευτεί, η οποία περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Γλυφάδας, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-57,46- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

όπλο τύπου ρέπλικα,

το χρηματικό ποσό των -480- ευρώ,

-2- μεταλλικοί τρίφτες,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

δελτίο ταυτότητας το οποίο όπως προέκυψε είχε αφαιρέσει ο 27χρονος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

