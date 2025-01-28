Εντοπίστηκαν ακόμα 2 όπλα, 20 φυσίγγια, γεμιστήρας, 125,5 γραμμ. κοκαΐνης και συσκευή GPS στην Κρήτη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Είχε προηγηθεί σύλληψη ατόμου ύστερα από τον εντοπισμό αποθήκης με εκρηκτικά, όπλα και πλήθος φυσιγγίων σε περιοχή της Κρήτης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε μοτοσυκλέτα καθώς και σε χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών και των όπλων, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα συγκεκριμένα.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εντοπιστεί δεύτερη αποθήκη με εκρηκτικά, όπλα και πλήθος φυσιγγίων στην Κρήτη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών, είχε εντοπιστεί δεύτερος αποθηκευτικός χώρος σε περιοχή της Κρήτης, στον οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, εκρηκτική ύλη ΤΝΤ, καθώς και πλήθος φυσιγγίων. Είχε προηγηθεί η σύλληψη ημεδαπού για κατοχή βαρύ οπλισμού και ναρκωτικών ουσιών την Τρίτη 21 Ιανουαρίου (ο πρώτος αποθηκευτικός χώρος).

Για τη νέα αποθήκη είχε συλληφθεί ακόμα ένα άτομο, που όπως προέκυψε είχε ενοικιάσει τον ανωτέρω χώρο, τοποθετώντας στην είσοδό του ρολό αλουμινίου, με σκοπό να αποκλείσει την οπτική επαφή με το εσωτερικό της αποθήκης, καθώς και πινακίδα που παρέπεμπε στη λειτουργία γραφείου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο από τις Υποδιευθύνσεις Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και Ηρακλείου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Κρήτης, καθώς και σκύλου- ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών και εκρηκτικών υλών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από -2- πλάκες εκρηκτικής ύλης C4, πυροκροτητή και ειδικά τροποποιημένο κινητό τηλέφωνο, έτοιμος προς χρήση,

-270- γραμμάρια εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ με βραδύκαυστο φιτίλι και ενσωματωμένο πυροκροτητή, έτοιμη προς χρήση,

-6- πυροκροτητές,

-3- χειροβομβίδες,

-2- τυποποιημένες συσκευασίες εκρηκτικού γαλακτώματος συνολικού βάρους -4.400- γραμμαρίων,

-2- ακαριαία φυτίλια,

πιστόλι και περίστροφο πλήρες φυσιγγίων,

-4- γεμιστήρες,

-6.835- φυσίγγια,

-2- κοντάκια, υποφυλακτήρας και επανατατικό ελατήριο πολεμικών τυφεκίων,

-33- κροτίδες,

νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους -2,5- γραμμαρίων περίπου,

-20- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

ζυγαριά ακριβείας,

κάρτα ανάληψης χρημάτων,

κλειδί με τηλεχειριστήριο και -2- πλαστικές συσκευασίες χρησιμοποιούμενες για την μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και τις φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

