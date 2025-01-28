Πρόσβαση στις κάμερες της τροχαίας ζητούν οι ασφαλιστικές εταιρείες

Να επιτραπεί η πρόσβαση των ασφαλιστικών εταιρειών στις κάμερες της τροχαίας για τη διερεύνηση ατυχημάτων ζητά μεταξύ άλλων η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος με υπόμνημα προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών σχετικά με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που τέθηκε σε διαβούλευση.

Η Ένωση προτείνει συγκεκριμένα: «Αναγνώριση με νομοθετική ρύθμιση της δυνατότητας απευθείας πρόσβασης των αστικώς υπευθύνων για την αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος (όπως είναι η ασφαλιστική επιχείρηση) σε κάμερες της τροχαίας που είναι τοποθετημένες στην περιοχή του ατυχήματος, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών επέλευσης του ατυχήματος και την επιτάχυνση της διαδικασίας αποζημίωσης των παθόντων».

Με το ίδιο υπόμνημα η Ένωση:

-Εκφράζει επιφυλάξεις για τη νέα ρύθμιση που επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τη διήθηση μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών, μεταξύ των λωρίδων κυκλοφορίας της ίδιας κατεύθυνσης. «Παρότι είναι κατανοητή η πρόθεση του Υπουργείου να θέσει κανόνες σε μια υφιστάμενη πρακτική, η εν λόγω ρύθμιση προβληματίζει την ασφαλιστική αγορά με το σκεπτικό ότι μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και των δικαστικών διενέξεων σχετικά με την υπαιτιότητα», αναφέρει.

-Ζητά να προβλεφθεί στον Κ.Ο.Κ. ότι τα οχήματα που νόμιμα κινούνται σε πεζόδρομο οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα, όταν εισέρχονται σε οδό, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης.

-Προτείνει εναρμόνιση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. με τον νέο ορισμό του οχήματος που έχει υποχρέωση ασφάλισης βάσει του νέου ν. 5113/2024 ώστε να αρθεί η ασάφεια που έχει ανακύψει. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, τα ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα με μέγιστο καθαρό βάρος άνω των είκοσι πέντε 25 κιλών και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των δεκατεσσάρων 14 χιλιομέτρων ανά ώρα εντάχθηκαν στον ορισμό των οχημάτων που έχουν υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης, και ως εκ τούτου τα οχήματα αυτά θα πρέπει για να ασφαλισθούν να έχουν καταχωρηθεί και να φέρουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας. «Μέσω της επικείμενης αναμόρφωσης του Κ.Ο.Κ., το εν λόγω ζήτημα μπορεί να αποσαφηνιστεί και να ρυθμιστούν οι σχετικές διαδικασίες καταχώρησης των εν λόγω οχημάτων, καθιστώντας ευχερέστερη την ασφάλισή τους», αναφέρει η ΕΑΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

