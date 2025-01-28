Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο Αυτόφωρο ο «δράκος» του Περιστερίου - Τού ασκήθηκε ποινική δίωξη

Κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή και για βία κατά υπαλλήλων

δράκος

Της Έλενας Γαλάρη

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε για να δικαστεί ο 34χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες ότι επιδείκνυε τα γεννητικά όργανά του και παρενοχλούσε γυναίκες στην περιοχή του Περιστερίου.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, κατά εξακολούθηση και άπαξ και βία κατά υπαλλήλων καθώς αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές είχαν βάλει δόλωμα γυναίκες αστυνομικούς.

Ο κατηγορούμενος ακολούθησε μια από αυτές, με συνέπεια να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Περιστέρι σύλληψη Δράκος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark