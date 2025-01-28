Της Έλενας Γαλάρη

Στο Αυτόφωρο οδηγήθηκε για να δικαστεί ο 34χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες ότι επιδείκνυε τα γεννητικά όργανά του και παρενοχλούσε γυναίκες στην περιοχή του Περιστερίου.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, κατά εξακολούθηση και άπαξ και βία κατά υπαλλήλων καθώς αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές Αρχές είχαν βάλει δόλωμα γυναίκες αστυνομικούς.

Ο κατηγορούμενος ακολούθησε μια από αυτές, με συνέπεια να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.



Πηγή: skai.gr

