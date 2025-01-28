Τη δυσάρεστη είδηση πως «έφυγε» από τη ζωή η γιαγιά Ελένη, γνωστή κι ως Σταυρουλολένη, πρωταγωνίστρια των σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης για 3 συνεχόμενα έτη, μετέφερε η σελίδα του Ημιμαραθωνίου στο Facebook, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το cretalive, η γιαγιά που αγάπησαν όσοι παρακολούθησαν τα σποτ, «έφυγε» στα 90 της έτη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπως ανακοίνωσε, «ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά και τη συμβολή της στον τόπο μας, αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της αγαπημένης μας γιαγιάς. Η μνήμη της θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας».

Το σποτ στο οποίο συμμετείχε

Πηγή: skai.gr

