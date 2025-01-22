Στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου για την υπόθεση των ναρκωτικών και των όπλων που εντοπίστηκαν σε αποθήκη στον Αποκόρωνα, στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής του απολογίας ο 36χρονος που βρέθηκε να κατέχει 1.550 γραμμάρια κοκαΐνης, πολεμικά τυφέκια τύπου “kalashnikov’’ και “G3 A4’’, καραμπίνα, πιστόλια και χειροβομβίδα, φέρεται να κατονόμασε ως βασικό εμπλεκόμενο άλλο πρόσωπο, στρέφοντας τις έρευνες των αρχών και προς την κατεύθυνση αυτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα που "έδωσε" ο 36χρονος ως κάτοχο των ναρκωτικών και των όπλων. Πρόκειται για το άτομο που, όπως ισχυρίστηκε ο συλληφθείς στη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, του είχε ζητήσει να μεταφέρει όπλα, ναρκωτικά και συσκευές στην αποθήκη την οποία νοίκιαζε στη Λιτσαρδα Αποκορώνου.

Και οι δύο είναι γνωστοί στις διωκτικές αρχές, καθώς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, χθες Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025, στην Κρήτη, 36χρονος, διότι είχε στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, πολεμικά τυφέκια τύπου “kalashnikov’’ και “G3 A4’’, καραμπίνα, πιστόλια, χειροβομβίδα, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω διερεύνηση των οποίων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός οικίας και αποθήκης, ιδιοκτησίας του ανωτέρω κατηγορούμενου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους εν λόγω χώρους, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και σκύλων- ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών και εκρηκτικών μηχανισμών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου “kalashnikov’’,

πολεμικό τυφέκιο “G3 A4’’,

κυνηγετική καραμπίνα,

-4- πιστόλια

16- γεμιστήρες,

πιστόλι τύπου μπρελόκ,

πλαστικό αναδιπλούμενο πιστόλι σε μορφή κινητού τηλεφώνου,

-8.431- φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

χειροβομβίδα,

-4- μαχαίρια,

-2- ξιφολόγχες,

-1.550- γραμμάρια κοκαΐνης, ,

-4- γραμμάρια κάνναβης,

-77- κροτίδες,

-3- ναυτικές φωτοβολίδες,

-5- βεγγαλικά,

-2- σπρέι πιπεριού,

-8- καθαριστικά σπρέι,

βραδύκαυστο φιτίλι με ενσωματωμένο πυροκροτητή,

κορμός καραμπίνας με το κλείστρο,

ηλεκτρονική συσκευή παρεμβολής σήματος,

-11- κυτία μεταφοράς και αποθήκευσης και εξαρτήματα όπλου,

-4- ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή πλαστικοποίησης και

πλήθος από νάιλον συσκευασίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

