Συνελήφθη από Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, χθες Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025, στην Κρήτη, 36χρονος, διότι είχε στην κατοχή του, μεταξύ άλλων, πολεμικά τυφέκια τύπου “kalashnikov’’ και “G3 A4’’, καραμπίνα, πιστόλια, χειροβομβίδα, πλήθος φυσιγγίων, καθώς και ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από την περαιτέρω διερεύνηση των οποίων, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός οικίας και αποθήκης, ιδιοκτησίας του ανωτέρω κατηγορούμενου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους εν λόγω χώρους, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και σκύλων- ανιχνευτών ναρκωτικών ουσιών και εκρηκτικών μηχανισμών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου “kalashnikov’’,

πολεμικό τυφέκιο “G3 A4’’,

κυνηγετική καραμπίνα,

-4- πιστόλια

16- γεμιστήρες,

πιστόλι τύπου μπρελόκ,

πλαστικό αναδιπλούμενο πιστόλι σε μορφή κινητού τηλεφώνου,

-8.431- φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

χειροβομβίδα,

-4- μαχαίρια,

-2- ξιφολόγχες,

-1.550- γραμμάρια κοκαΐνης, ,

-4- γραμμάρια κάνναβης,

-77- κροτίδες,

-3- ναυτικές φωτοβολίδες,

-5- βεγγαλικά,

-2- σπρέι πιπεριού,

-8- καθαριστικά σπρέι,

βραδύκαυστο φιτίλι με ενσωματωμένο πυροκροτητή,

κορμός καραμπίνας με το κλείστρο,

ηλεκτρονική συσκευή παρεμβολής σήματος,

-11- κυτία μεταφοράς και αποθήκευσης και εξαρτήματα όπλου,

-4- ζυγαριές ακριβείας,

συσκευή πλαστικοποίησης και

πλήθος από νάιλον συσκευασίες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

