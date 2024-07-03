Kρήτη: Ελαφρά τραυματισμένος διεσώθη τουρίστας από Φαράγγι

Ελαφρά τραυματισμένος διεσώθη Πολωνός τουρίστας από το Φαράγγι της Ρόκας Κισσάμου Χανίων, όταν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας με τη σύζυγο του τραυματίστηκε, οπότε και κλήθηκε μέσω του 112 βοήθεια από την Π.Υ.

Ομάδα έξι διασωστών πυροσβεστών από την Π.Υ Σταθμού Κισσάμου εντόπισαν και έφτασαν δίπλα στο ζευγάρι των Πολωνών βοηθώντας τους να φτάσουν σε ασφαλές σημείο, από το οποίο το ΕΚΑΒ παρέλαβε και διεκόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο τον τραυματισμένο 40χρονο τουρίστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.