Βίαιη θανάτωση δελφινιού στη Σάμο

Άλλο ένα περιστατικό σκόπιμης θανάτωσης δελφινιού διαπιστώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος στις ΒΔ ακτές της Σάμου.

Στη συγκεκριμένη περιοχή όπου ζουν σημαντικοί πληθυσμοί από 4 είδη δελφινιών, ενώ επίσης καταλήγουν έντονα θαλάσσια ρεύματα, δεν είναι σπάνιο να εντοπιστούν νεκρά θαλάσσια θηλαστικά - περιστατικά τα οποία συνήθως δε δημοσιοποιεί το Ινστιτούτο.

Όμως στο συγκεκριμένο περιστατικό, το ζωνοδέλφινο είχε ακρωτηριαστεί στην ουρά με αιχμηρό αντικείμενο.

Η βίαιη θανάτωση ενός υγιούς δελφινιού που αφήνεται να πεθάνει αργά και βασανιστικά αιμορραγώντας στην επιφάνεια της θάλασσας καθώς προσπαθεί να αναπνεύσει, δεν μπορεί να είναι πλέον ανεκτή στις μέρες μας.

Πρέπει να αναφερθεί ότι στην ίδια περιοχή πέρυσι, στο τέλος της άνοιξης, το Ινστιτούτο είχε εντοπίσει άλλα 4 νεκρά ζωνοδέλφινα τα οποία είχαν θανατωθεί με παρόμοιο τρόπο.

Τόσο τις προηγούμενες εβδομάδες, όσο κατά την ίδια περίοδο που θανατώθηκαν τα ζωνοδέλφινα το 2023, υπήρχε στα διεθνή ύδατα της περιοχής, δραστηριότητα από μεγάλα αλιευτικά συγκροτήματα γρι γρι που αλιεύουν με κυκλικά δίχτυα και δε φέρουν ελληνική σημαία.

Δεδομένης της ανησυχίας τόσο για το συγκεκριμένο περιστατικό ηθελημένης θανάτωσης, όσο και για άλλα που τυχόν προκληθούν, το σκάφος του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος παραμένει στο ανοιχτό πέλαγος στην περιοχή καταγράφοντας κάθε αλιευτική δραστηριότητα που θα μπορούσε να σχετίζεται με αυτά τα περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

