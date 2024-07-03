Ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες, συνιστά ο υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας με αφορμή την επερχόμενη κακοκαιρία.

Μετά την έκτακτη σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με σφοδρές καταιγίδες και πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, ο κ. Κικίλιας προχώρησε στην εξής ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τις προγνώσεις τα μεγαλύτερα προβλήματα θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στη Χαλκιδική και τις όμορες περιοχές (δηλαδή οι νότιες περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και οι Σποράδες), ενώ από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα επεκταθούν σε Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Αττική, Κορινθία και Αργολίδα.

Ειδικά για αυτή την κακοκαιρία χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά τους κεραυνούς σε στεριά και θάλασσα. Για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με την προστασία από τους κεραυνούς, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν το site της Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, κάτοικοι και επισκέπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μπουρίνια στη θάλασσα, που γνωρίζουμε όλοι πόσο επικίνδυνα είναι, ενώ στις περιοχές που θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ρέματα.

Το γεγονός ότι μέχρι χθες αντιμετωπίζαμε μεγάλες πυρκαγιές και αύριο καλούμαστε να διαχειριστούμε ακραίες βροχοπτώσεις αποτυπώνει το μέγεθος της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε πλέον στη χώρα μας.

Σε λίγο θα συνεδριάσει το Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας, έτσι ώστε Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΕΛΑΣ, φυσικά οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού να βρίσκονται στη μέγιστη ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.