Παράνομη κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και της ΕΝΗΜΑΕΚ/ΥΠΑ μετά από προσφυγή της διοίκησης στη δικαιοσύνη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, θα πραγματοποιηθούν κανονικά

Η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι σε συνέχεια απόφασης των αρμόδιων αρχών η παροχή υπηρεσιών ελέγχου εναερίου κυκλοφορίας δε θα ανασταλεί την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024, οπότε το σύνολο των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες να επισκεφθούν το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για την AEGEAN:

801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)

Για την Olympic Air:

801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)

Πηγή: skai.gr

