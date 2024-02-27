Σε «απεργιακό κλοιό» η Αθήνα την Τετάρτη: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Αύριο 28 Φεβρουαρίου 2024 και από ώρα 09:00 στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθούν συναθροίσεις – συγκεντρώσεις στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας 24ωρης γενικής απεργίας, με τη συμμετοχή εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, σωματείων, συλλόγων και άλλων φορέων και συλλογικοτήτων.

Για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της κίνησης, η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει, τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με την πραγματοποίηση εκτροπών και διακοπών κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Κλαυθμώνος, της Πλατείας Ομονοίας (Πειραιώς, Πατησίων κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Λεωφόρους Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και σε Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή στην απεργία και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στους ανωτέρω οδικούς άξονες και περιμετρικά αυτών, μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

Σε περίπτωση εφαρμογής επιπλέον κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) έχει δημιουργηθεί ειδικό μπάνερ με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (διαθέσιμο στο https://www.astynomia.gr/ektaktes-kykloforiakes-rythmiseis/sygkentroseis-kinitopoiiseis/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

