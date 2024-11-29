Σε έναν από τους πιο μαγευτικούς χριστουγεννιάτικους προορισμούς της πόλης μεταμορφώνεται την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου στις 19.00 το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Σμαράγδα Καρύδη, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ, που υλοποιείται χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), και έχει ελεύθερη είσοδο για όλους και όλες.

Το πρώτο βράδυ του Δεκέμβρη, τα αμέτρητα γιορτινά φώτα ανάβουν, χαρίζοντας τη λάμψη τους στα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και τα στολισμένα έλατα που δεσπόζουν στην Αγορά. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ονειρικό τοπίο με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων: τέσσερα έργα τέχνης διακεκριμένων καλλιτεχνών από το εξωτερικό και δύο ελληνικές συμμετοχές μαγνητίζουν τα βλέμματα δημιουργώντας μια χορογραφία με υλικό το φως. Τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς. Το σκηνικό της, κατεξοχήν, γιορτινής βόλτας στην Αθήνα συμπληρώνει το Παγοδρόμιο στο Κανάλι, που περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο.

Το ραντεβού δίνεται στις 19.00 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ όπου η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί τους VOX The Acapella Group, το πρώτο ποπ πολυφωνικό συγκρότημα στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί την ανθρώπινη φωνή ως μουσικό όργανο, και τη Σοφία Στρατή, που με τη χαρισματική φωνή της θα τραγουδήσει ποπ και R'n'B μελωδίες, αλλά και γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Η γιορτή της 1ης Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση από την ΕΡΤ2, αλλά θα είναι διαθέσιμη και στο ERTFLIX.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

