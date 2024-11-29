Σημαντική επιδείνωση με ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από τις βραδινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Το διήμερο Σάββατο 30/11 και Κυριακή 01/12 σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα θα επικρατήσει έντονη κακοκαιρία.

Περισσότερο θα επηρεαστούν τα δυτικά και νοτιοδυτικά ηπειρωτικά, οι περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας που βρέχονται από το Αιγαίο, η Εύβοια, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας.

Σημαντικά ωστόσο θα είναι τα φαινόμενα και στην υπόλοιπη χώρα, με εξαίρεση τη Θράκη.

Αναμένονται ισχυρές και κατά τόπους επίμονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια, χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Από από το βράδυ του Σαββάτου 30/11 αναμένονται και πολύ ενισχυμένοι άνεμοι νοτίων διευθύνσεων, θυελλώδεις ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο, στον Θερμαϊκό και σε περιοχές της Μακεδονίας (κυρίως Χαλκιδική και Πιερία).

Αιτία για αυτή τη μεταβολή του καιρού θα είναι ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα η οποία αναμένεται να αποκοπεί από τη γενική ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να κινηθεί αργά, αρχικά προς το νότιο Ιόνιο, και στη συνέχεια προς το νότιο Αιγαίο.

Η αργή κίνηση της ψυχρής λίμνης και το βαρομετρικό χαμηλό που σχετίζεται με αυτή, θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ισχυρών και επίμονων φαινομένων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τη Δευτέρα 02/12 τα έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην ανατολική και νότια χώρα στις Κυκλάδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ βελτίωση του καιρού περιμένουμε από την Τρίτη 03/12.

