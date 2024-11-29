Στην ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με αντικείμενο την υιοθέτηση του μέτρου για τα απογευματινά χειρουργεία, προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τον τραγικό θάνατο ενός 16χρονου στην Ξάνθη από διαρροή υγραερίου.



«Λόγω του τραγικού δυστυχήματος στην Ξάνθη αποφάσισα να ακυρώσω την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη μου στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Τώρα προέχει η μάχη των τριών άλλων παιδιών για να βγουν νικητές. Θα το επαναπρογραμματίσω με την πρώτη ευκαιρία. Ειλικρινά συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτή για το παιδί τους που έφυγε, το ΕΣΥ είναι μαζί στην οικογένεια τους με όλες του τις δυνάμεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στο Χ.



Λόγω του τραγικού δυστυχήματος στην Ξάνθη αποφάσισα να ακυρώσω την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη μου στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Τώρα προέχει η μάχη των τριών άλλων παιδιών για να βγουν νικητές. Θα το επαναπρογραμματίσω με την… November 29, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.