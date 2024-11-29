Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά τον τραγικό θάνατο του 16χρονου στην Ξάνθη 

"Λόγω του τραγικού δυστυχήματος στην Ξάνθη αποφάσισα να ακυρώσω την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη μου στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»"

Γεωργιάδης: Ακύρωσε την επίσκεψη στο Παπαγεωργίου μετά τον τραγικό θάνατο του παιδιού στην Ξάνθη 

Στην ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με αντικείμενο την υιοθέτηση του μέτρου για τα απογευματινά χειρουργεία, προχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά τον τραγικό θάνατο ενός 16χρονου στην Ξάνθη από διαρροή υγραερίου. 

«Λόγω του τραγικού δυστυχήματος στην Ξάνθη αποφάσισα να ακυρώσω την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψη μου στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία. Τώρα προέχει η μάχη των τριών άλλων παιδιών για να βγουν νικητές. Θα το επαναπρογραμματίσω με την πρώτη ευκαιρία. Ειλικρινά συλλυπητήρια στην οικογένεια αυτή για το παιδί τους που έφυγε, το ΕΣΥ είναι μαζί στην οικογένεια τους με όλες του τις δυνάμεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στο Χ. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ξάνθη Άδωνις Γεωργιάδης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark