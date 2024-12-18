Κώστας Χαρδαβέλλας: Το τελευταίο του μήνυμα στους τηλεθεατές - «Μην το βάζετε κάτω»

Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Κώστας Χαρδαβέλλας, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Οπως έγινε σήμερα γνωστό, η κηδεία του θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή το μεσημέρι, στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο και σε χιλιάδες τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν πιστά από το ξεκίνημα του στην ΕΡΤ , στην ιστορική εκπομπή «Ρεπόρτερς» και το «Ρεπορτάζ στην Ομίχλη», μέχρι τον «Αθέατο Κόσμο» και την ψυχαγωγική εκπομπή «Ολοι οι καλοί χωράνε».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή χθες η σύζυγός του, επίσης δημοσιογράφος Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο. «Έφυγες όπως έζησες: Νικητής! Ξεκουράσου τώρα, κοντά στους ανθρώπους που η ζωή σού στέρησε όταν ήσουν μωρό και πάντα αποζητούσες, τη μαμά Καλυψώ και τον μπαμπά Κωνσταντίνο. Εις το επανιδείν Γίγαντά μου... και στην επόμενη ζωή, απ’ την αρχή», έγραψε η σύζυγός του.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Κώστα Χαρδαβέλλα και το μήνυμα ζωής στους τηλεθεατές

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του Κώστα Χαρδαβέλλα έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου του 2024 στην εκπομπή «Αντιπαραθέσεις» στο Blue Sky, ανοίγοντας την φετινή χειμερινή τηλεοπτική σεζόν.

«Καλησπέρα σας, είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα, λέει η φίλη μου η Πρωτοψάλτη», είχε πει κατά την έναρξη της εκπομπής, εμφανώς ταλαιπωρημένος από το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζε τους προηγούμενους μήνες και το οποίο έπληξε τις φωνητικές του χορδές.

Μετά την παρουσίαση των δύο συνεργατριών του στην εκπομπή, ο Κώστας Χαρδαβέλλας απευθύνθηκε στο τηλεοπτικό κοινό, ενημερώνοντάς το για την κατάσταση της υγείας του.

« Όπως βλέπετε η φωνή μου δεν έχει ακόμα επιστρέψει, έρχεται σιγά σιγά, αποκαθίσταται.Προσβλήθηκαν οι φωνητικές μου χορδές από δύο πολύ σημαντικές αρρώστιες, που με βρήκανε. Τις αντιμετώπισα, τις πάλεψα, νίκησα, είμαι εδώ. Απλά έχω αυτό το πρόβλημα της φωνής, που το παλεύω, θα’ ρθει.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο για μένα καλοκαίρι. Πολύ δύσκολο. Έδινα μία μάχη συνεχή με σκληρές αρρώστιες, με βαριά προβλήματα υγείας. Τα ξεπέρασα. Μερικοί λένε “γιατί ρε Χαρδαβέλλα δεν κάθεσαι σπίτι σου, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να γίνεις εντελώς καλά και μετά ξεκινάς τις εκπομπές”.

Η απάντησή μου είναι μία. Πιστεύω ότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο για να ενημερώνει και να διασκεδάζει. Είναι και να δίνει κάποια μηνύματα. Το ότι είμαι εδώ αυτή τη στιγμή ενώ ακόμη δεν είμαι έτοιμος εντελώς, για να κάνω τηλεόραση, θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους όσους πάσχουν ή δεν πάσχουν, αλλά είναι δίπλα από πάσχοντες:

Μην το βάζετε ποτέ κάτω. Μην κατεβάζετε ποτέ τα χέρια. Μην αποδέχεστε το πρόβλημα χωρίς να το παλέψετε. Μέσα μας υπάρχει μία βόμβα χιλίων μεγατόνων, που είναι η ψυχή. Η ψυχή μας. Βάλτε την ψυχή σας μπροστά στο πρόβλημα, παλέψτε το και θα κερδίσετε. Γι’ αυτό είμαι εδώ».

Πηγή: skai.gr

