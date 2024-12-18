Νικολούλη για Χαρδαβέλλα: «Καλό ταξίδι Αητέ... Ήσουν Δάσκαλος και Φίλος»

Με μία παλιότερη φωτογραφία του Κώστα Χαρδαβέλλα να χορεύει ζεϊμπέκικο σε τηλεοπτική εκπομπή και με δύο ζεστά λόγια, η Αγγελική Νικολούλη αποχαιρέτησε στο Instagram τον συνάδελφο και φίλο της, που έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 79 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

«Καλό ταξίδι Αητέ...Παθιασμένος μαχητής μέχρι το τέλος. Ήσουν Δάσκαλος και Φίλος. Με στήριξες και σου χρωστάω Πολλά. Αγωνιστές σαν και σένα Κώστα Χαρδαβέλλα, αφήνουν το σημάδι τους...Εκεί που θα πας, ρίξε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο...» έγραψε η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια του Φώς στο Τούνελ.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας είχε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν στην περίφημη κόντρα του με την Αγγελική Νικολούλη, λέγοντας πως πλέον, μετά την διάγνωσή του με καρκίνο το 2009, οι σχέσεις τους είχαν αποκατασταθεί.

Το 2022, καλεσμένος του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ είχε πει: «Ο καρκίνος με βοήθησε πάρα πολύ, με άλλαξε σαν άνθρωπο. Πήγα σε άλλη πίστα, ανέβηκα πιο πάνω από αυτό που είμαι. Γιατί τελικά έχω ζήσει δέκα ζωές και όχι μία. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά βρεθήκαμε κάποια στιγμή τυχαία σε μία εκδηλωση. Είμαστε τώρα φίλοι, την αγαπάω. Κάποια στιγμή βρεθήκαμε και είπαμε εντάξει, φτάνει, δεν έχει νόημα. Ξεκατινιαστήκαμε τότε και ήταν άσχημο».

«Η Αγγελική Νικολούλη σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, κάνει πολύ καλύτερα την εκπομπή από ό,τι την έκανα εγώ. Η μαθήτρια ξεπέρασε τον δάσκαλο» είχε δηλώσει.

Πηγή: skai.gr

