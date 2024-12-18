Το μεσημέρι της ερχόμενης Παρασκευής στις 13:30, στην Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Κώστα Χαρδαβέλλα.

Η σορός του θα μεταφερθεί στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό για όποιον θέλει να τον αποχαιρετίσει. Επιθυμία της οικογένειας, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, είναι να μην παρευρεθεί κόσμος στο σημείο της ταφής, η οποία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, αλλά μόνο στην εξόδιο ακολουθία.

Επίσης, η οικογένεια επιθυμεί να μην σταλεί κανένα στεφάνι στη μνήμη του Κώστα Χαρδαβέλλα αλλά αντιθέτως εάν κάποιος το επιθυμεί, να ενισχύσει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της ΕΣΗΕΑ στη μνήμη του.

Πηγή: skai.gr

