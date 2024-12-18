Σοκ προκαλεί στην Κύμη Ευβοίας η δολοφονία 65χρονου από τα δύο παιδιά του, έναν 22χρονο και την 26χρονη αδερφή του, που φέρεται να ομολόγησαν την πράξη τους, στην οποία φαίνεται ότι συμμετείχε και ο 29χρονος σύζυγος της κόρης του θύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό συνέβη χθες, περίπου στις 11 το πρωί.

Ο 22χρονος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι ο 65χρονος πατέρας του τού επιτέθηκε με σκοπό να τον κακοποιήσει σεξουαλικά. Στο σημείο πήγαν οι αστυνομικοί και εκεί διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν γυμνός, νεκρός, πεσμένος στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού που οδηγεί στο ισόγειο. Από το ισόγειο προς το υπόγειο και σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Η μακροσκοπική εξέταση από τον ιατροδικαστή έδειξε ότι ο θάνατος δεν οφείλεται σε πτώση.

Ξεκίνησε ανάκριση από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κύμης Ευβοίας και της Ασφάλειας Χαλκίδας.

Στη συνέχεια ο 22χρονος μαζί με την 26χρονη αδερφή του και τον 29χρονο σύζυγο σύζυγό της φαίνεται ότι ομολόγησαν πως διέπραξαν τη δολοφονία, την ώρα που κοιμόταν, περίπου στις 6:30 και 7:30 το πρωί.

Με μαξιλάρια στα χέρια προσέγγισαν το κρεβάτι όπου κοιμόταν ο άνδρας και προκάλεσαν τον ασφυκτικό θάνατο του.

Στη συνέχεια τον έγδυσαν, τον μετέφεραν στην εσωτερική σκάλα του σπιτιού, τον πέταξαν ούτως ώστε να φαίνεται ότι υπάρχει πτώση. Έριξαν μαζί και ένα μαχαίρι.

Πήραν στη συνέχεια τα σκεπάσματα και τα μαξιλάρια, τα έκαψαν στην αυλή του σπιτιού προκειμένου να καλύψουν τα ίχνη τους.

Μετά από λίγες ώρες πήραν την αστυνομία.

Τελικά, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για εγκληματική πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.