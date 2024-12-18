Του Μάκη Συνοδινού

Τη δική του απάντηση μέσω του skai.gr, δίνει ο δικηγόρος του αστυνομικού της Βουλής που κρατείται στις φυλακές Τρίπολης, Όθωνας Παπαδόπουλος ο οποίος και απαντάει στις νέες καταγγελίες της συζύγου σχετικά με τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα που κατήγγειλε ότι δέχτηκε από τον 45χρονο ένστολο.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος τίποτα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» λέγοντας πως δεν υπάρχουν τηλεφωνήματα.

Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρεται στην εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και για ανατροπή σε αυτή.

Ο δικηγόρος Όθωνας Παπαδόπουλος

Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι εάν δε δείξει κάτι η ψυχιατρική σίγουρα θα δούμε τη σύζυγο του αστυνομικού προσωρινά κρατούμενη και κατηγορούμενη.

«Πολλά θέματα που θεωρούμε δεδομένα πρόκειται να ανατραπούν και άλλα που δεν έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητα σύντομα θα αποκαλυφθούν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Ακούστε τι είπε ο Όθωνας Παπαδόπουλος

Πηγή: skai.gr

