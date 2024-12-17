Ποιος ήταν ο Κώστας Χαρδαβέλλας - Η απώλεια της μητέρας του και τo κλείσιμο του Alter

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας, έφυγε την Τρίτη από τη ζωή, γεννήθηκε στον Πειραιά, στις 5 Σεπτεμβρίου 1945 και σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα.

Σε μικρή ηλικία, έχασε τη μητέρα του και τον πατέρα του. Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος σε συνέντευξή του:

«Έχω διαγράψει τη λέξη μητέρα από τη ζωή μου επειδή η μητέρα μου έφυγε όταν ήμουν πέντε χρονών. Τα πράγματα που σε πονάνε τα διαγράφεις. Είναι αυτό που λέω συχνά, είναι ένα φωτογραφικό φιλμ που το καις για να μη σε πονάει. Άρα, η λέξη μαμά για μένα είναι διαγραμμένη από τότε που ήμουν πέντε χρονών. Δεν την είπα ποτέ, δεν την χρησιμοποίησα ποτέ και δεν είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιώ».

«Η απώλεια του πατέρα μου, όταν ήμουν 2 μηνών και της μητέρας μου όταν ήμουν 5 ετών, με έχει σημαδέψει. Μέχρι σήμερα έχω μια ανασφάλεια, της αποδοχής, ο άλλος με γουστάρει;».

Τα πρώτα χρόνια

Πρωτοεμφανίστηκε στη δημοσιογραφία κατά την περίοδο της Χούντας, όταν προσλήφθηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα Έθνος. Η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε το 1977, με την παρουσίαση της εκπομπής Πρόσκληση στο στούντιο στην ΕΡΤ. Από τότε απέκτησε μεγάλη δημοφιλία, λόγω της πρωτοτυπίας που είχαν οι εκπομπές του. Συμμετείχε στην ψυχαγωγική εκπομπή Σάββατο πρωί, Κυριακή βράδυ το 1978, ενώ μαζί με τους δημοσιογράφους Γιάννη Δημαρά και Γιώργο Λιάνη παρουσίαζε την πετυχημένη και πολυσυζητημένη εκπομπή της εποχής εκείνης Ρεπόρτερς, στην ΥΕΝΕΔ το 1982 και μετέπειτα στην ΕΡΤ2.

Με αυτούς τους δύο δημοσιογράφους συμμετείχε και στην επετειακή εκπομπή της ΕΡΤ2 για το κλείσιμο των 20 χρόνων από τη δημιουργία της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1993 μετά το άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης, έφυγε από την κρατική και πήγε στο Mega, όπου παρουσίαζε δύο τηλεοπτικές εκπομπές: το 60 λεπτά χωρίς μοντάζ και το Ρεπορτάζ στην ομίχλη η οποία μετετέθη το 1994 στον τότε ΣΚΑΪ και το 1995 στο Star, όπου παρέμεινε μέχρι το 1999. Τον ίδιο χρόνο ξεκίνησε να παρουσιάζει για λίγο καιρό, την ψυχαγωγική εκπομπή Πρεμιέρα. Το 2000 πήγε στον ΑΝΤ1 και παρουσίαζε την ενημερωτική εκπομπή 9η Εντολή, ενώ τον επόμενο χρόνο επέστρεψε στην κρατική τηλεόραση και συγκεκριμένα στην ΕΡΤ1, όπου παρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή www.άνθρωποι.gr.

Τα χρόνια στον Alter

Το 2002 μετακινείται στο Alter, όπου παρουσίαζε, μέχρι το κλείσιμο του, τρεις ενημερωτικές εκπομπές: Ο Αθέατος Κόσμος (2002-2011), το Χωρίς Μοντάζ ΙΙ (2003-2004), και Οι Πύλες του ανεξήγητου (2004-2010). Το 2011, με το κλείσιμο του Alter, έμεινε για λίγο χωρίς τηλεοπτική στέγη.

«Η πρώτη αυθόρμητη απάντηση που μου έρχεται στην ερώτηση «πως νοιώθετε για αυτά που συμβαίνουν στο Alter», είναι ότι νιώθω μ@λ@κ@ς. Το συμβόλαιό μου με το Alter έχει λήξει από τον Αύγουστο του 2011, φυσικά χωρίς να καλυφθούν από την πλευρά της διοίκησης του σταθμού οι οικονομικές υποχρεώσεις προς εμένα. Δούλευα κανονικά όπως όλοι μας χωρίς να αμείβομαι, ενώ και τις ελάχιστες φορές που καταβλήθηκαν μισθοί, δέχτηκα να εξαιρεθώ και να περιμένω αφού – εννοείται!- έπρεπε πρώτα να πληρωθούν οι άνθρωποι που είχαν πρόβλημα επιβίωσης. Όταν μου ζητήθηκε να συνεχίσω τις εκπομπές και τον Σεπτέμβριο το έκανα, απλήρωτος και χωρίς πια να ανήκω στο δυναμικό του Alter, γιατί είχα την ελπίδα ότι αν κρατούσαμε τον σταθμό στον «αέρα» ίσως κάτι να άλλαζε. Δυστυχώς, καμία από τις υποσχέσεις που δόθηκαν τότε δεν τηρήθηκε. Νιώθω ότι με κοροϊδέψανε, με εξαπάτησαν, νιώθω μαλάκας, αλλά πλέον για εμένα η απώλεια είναι οριστική. Πρόκειται για μία τραγωδία που αφήνει πίσω της ανθρώπινα θύματα και καταρρακωμένες ζωές», έχει αναφέρει ο Κώστας Χαρδαβέλλας σε συνέντευξή του μετά το κλείσιμο του Alter.

Το 2013 εντάσσεται στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού GR TV, όπου συνέχισε να παρουσιάζει τον Αθέατο Κόσμο. Λίγο αργότερα πηγαίνει στο Extra 3, με την ίδια εκπομπή.

Λίγο μετά, εντάσσεται στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού Epsilon TV, όπου παρέμεινε μέχρι το 2016, παρουσιάζοντας για λίγο καιρό το Κεντρικό δελτίο του σταθμού και δύο εκπομπές: για λίγους μήνες την ενημερωτική Εξελίξεις και την ψυχαγωγική Όλοι οι καλοί χωράνε. Ταυτόχρονα από το 2011, αρθρογραφεί στην εφημερίδα Real News και στο ενημερωτικό ιστότοπο Newsbomb, ενώ τα Σαββατοκύριακα, παρουσιάζει ενημερωτική εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97.8.

Η μάχη με τον καρκίνο

Το 2009, ο Κώστας Χαρδαβέλλας, αποκάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο. Ήταν παντρεμένος με την επίσης δημοσιογράφο, Μαρία Παναγοπούλου με την οποία απέκτησε έναν γιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.