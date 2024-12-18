Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου

Τη μνήμη των Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και του Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού τιμά σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2024, η Ορθόδοξη εκκλησία.

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα, σύμφωνα με το εορτολόγιο:

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης

Σημειώνεται ότι υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζουν τα ονόματα αυτά.

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη



Ανατολή ήλιου: 07:35 - Δύση ήλιου: 17:07

Σελήνη 17.9 ημερών

