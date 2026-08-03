Βρετανία: Οδηγοί φουλάρουν και... πατάνε γκάζι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η τιμή της βενζίνης αυξάνεται σημαντικά, προκαλώντας αύξηση κατά 20% στα περιστατικά κλοπής καυσίμων στο Ιράν μετά την έναρξη των συγκρούσεων.

Τα πρατήρια καυσίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν εκσυγχρονιστεί με αντλίες αυτοεξυπηρέτησης, χωρίς τη βοήθεια υπαλλήλου, για να εξυπηρετούν οποιοδήποτε όχημα και τύπο καυσίμου.

Στο νέο σύστημα, οι οδηγοί οφείλουν να παραδώσουν και να πληρώσουν την απόδειξη της συναλλαγής σε υπάλληλο, ωστόσο υπάρχουν περιστατικά όπου οδηγοί φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο χωρίς να πληρώσουν.

Η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει και αρκετοί οδηγοί φαίνεται πως αρνούνται να πληρώσουν. Μετά την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν, τα περιστατικά κλοπής καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά 20%.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Τα πρατήρια καυσίμων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκσυγχρονιστεί: αντλίες που εξυπηρετούν οποιοδήποτε όχημα με βενζίνη οποιασδήποτε ποιότητας, αλλά και πετρέλαιο – και όλα αυτά χωρίς τη βοήθεια υπαλλήλου. Το σκεπτικό της μετάβασης σε μια «νέα» εποχή ήταν ο πελάτης να εξυπηρετείται μόνος του, ενώ παράλληλα η μείωση των υπαλλήλων μειώνει το κόστος της επιχείρησης.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο οδηγός καλείται να κάνει και κάτι ακόμα: να παραδώσει στον εκάστοτε υπάλληλο τη χρηματική απόδειξη της «συναλλαγής» και να την πληρώσει. Τι συμβαίνει όμως όταν επιλέγει να φύγει με γεμάτο ντεπόζιτο παραβλέποντας το βήμα της πληρωμής;Τα πρατήρια καυσίμων και η εταιρεία πρόληψης κλοπής καυσίμων, Forecourt Eye έχουν τα στοιχεία: τους τελευταίους μήνες αναφέρουν αύξηση «επιθέσεων, εκφοβισμού και βίας από απογοητευμένους πελάτες», ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται ότι οι Βρετανοί οδηγοί κλέβουν κατά μέσο όρο, καθημερινά, 200.000 λίρες σε καύσιμα.Νέο ρεκόρ τιμής βενζίνης και… κλοπής καυσίμωνΟι αναλύσεις έχουν γίνει από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 550 πρατηρίων από τα συνολικά 8.359 που έχει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και καταγράφουν τους πέντε μήνες πριν και μετά τον πόλεμο στο Ιράν. Επισημαίνεται ότι κάποιοι από τους οδηγούς γεμίζουν το ντεπόζιτο και πατούν αμέσως το γκάζι, ενώ άλλοι ενημερώνουν πρώτα τον υπάλληλο ότι δεν έχουν τρόπο να πληρώσουν.Σύμφωνα με την εταιρεία πρόληψης κλοπής καυσίμων, τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί κατά 20%, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιούργησε ένα αλυσιδωτό πρόβλημα στον εφοδιασμό πετρελαίου και κατ’ επέκταση στην τιμή του.Οι τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης τους τελευταίους πέντε μήνες έχουν ανοδική τάση και τώρα είναι περίπου 35 λεπτά ανά λίτρο ακριβότερες. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, η βενζίνη άγγιξε νέο ρεκόρ τιμής από τότε που ξεκίνησαν οι συγκρούσεις, με 1,60 λίρες το λίτρο, ξεπερνώντας το υψηλότερο του 2022.Κυβέρνηση και κλάδος «στα μαχαίρια»;Ο νέος υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλεϊ δήλωσε χθες στην κυριακάτικη Telegraph ότι η κυβέρνηση θα «παρακολουθεί στενά» την αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας, αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για κάτι τέτοιο. Η Ένωση Πρατηρίων Καυσίμων δεν έχει σχολιάσει ακόμη κάτι από τις δηλώσεις Χίλεϊ, ενώ το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δήλωσε ότι η κυβέρνηση πιέζει τις αυξήσεις των τιμών και όλοι οι έμποροι προσπαθούν να κρατήσουν τις τιμές όσο πιο χαμηλά μπορούν για τους πελάτες.Παράλληλα, προβλέπεται από το φθινόπωρο περισσότεροι από 2.000 πωλητές να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στην τεχνολογία αναφοράς εγκλημάτων, μέσω λογισμικού αναγνώρισης προσώπων.

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