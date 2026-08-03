Στη Μαδρίτη θα ταξιδέψει αργά το βράδυ της Δευτέρας (03/08) ο Στέφανος Κοτσόλης ώστε να δώσει το παρών στο διεθνές event του TransferRoom την Τρίτη (04/08), μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της μεταγραφικής αγοράς

Στη συγκεκριμένη διοργάνωση συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με επίκεντρο τόσο τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές μεταγραφικές υποθέσεις.

Η παρουσία του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του «τριφυλλιού» για ενεργή συμμετοχή στα κορυφαία διεθνή φόρουμ της ποδοσφαιρικής αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.

Πέρα από τις συζητήσεις που αφορούν την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, το TransferRoom προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας επαφών και συνεργειών που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για τον σχεδιασμό του συλλόγου.

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