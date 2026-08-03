Δύο πλωτές εξέδρες για τη φιλοξενία αποικιών των δύο ειδών πελεκάνου τοποθετήθηκαν στη λίμνη Μικρή Πρέσπα από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ, με στόχο την ενίσχυση και προστασία των θέσεων φωλιάσματος των συγκεκριμένων ειδών.

Η Μικρή Πρέσπα είναι ένας από τους ελάχιστους υγροτόπους της Ελλάδας όπου σχηματίζουν μεικτές αποικίες ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) με τον Ροδοπελεκάνο (Pelecanus onocrotalus). Μέχρι το 2022 φιλοξενούσε τη μεγαλύτερη αποικία Αργυροπελεκάνων παγκοσμίως, γεγονός που αναδεικνύει τη διεθνή σημασία της περιοχής για τη διατήρηση του είδους.

Όμως, τα τελευταία χρόνια, οι πελεκάνοι στην περιοχή των Πρεσπών έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με μία σειρά προκλήσεων. Η γρίπη των πτηνών προκάλεσε σημαντικές απώλειες στον πληθυσμό των Αργυροπελεκάνων το 2022, ενώ η παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας οδήγησε σε σταδιακή πτώση της στάθμης της λίμνης με το 2025 να καταγράφεται η χαμηλότερη των τελευταίων ετών. Έτσι, οι αποικίες να έγιναν προσβάσιμες στους θηρευτές και τα αυγά και οι νεοσσοί ιδιαίτερα ευάλωτοι στη θήρευση.

Για τη δημιουργία εναλλακτικών και ασφαλέστερων θέσεων αναπαραγωγής και τη μείωση του κινδύνου θήρευσης, εγκαταστάθηκαν στη Μικρή Πρέσπα δύο πλωτές εξέδρες επιφάνειας 42 τ.μ. η καθεμία. Οι θέσεις αγκύρωσης επιλέχθηκαν από τον ΟΦΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, ενώ οι εξέδρες συναρμολογήθηκαν στην ακτή της λίμνης και μεταφέρθηκαν με πλωτό μέσο, στην περιοχή Κρίνα κοντά στις υφιστάμενες αποικίες.

Οι πλωτές κατασκευές θα παραμείνουν αγκυρωμένες στη λίμνη και πριν από την έναρξη της επόμενης αναπαραγωγικής περιόδου, θα καλυφθούν με καλάμια, ώστε να προσομοιάζουν περισσότερο στις φυσικές θέσεις φωλεοποίησης και να παρέχουν στους πελεκάνους τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή των φωλιών τους.

Παρόμοιες παρεμβάσεις έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΥΠΕΚΑ στον υγρότοπο της λίμνης Κερκίνης, όπου μία σταθερή ξύλινη πλατφόρμα και μία τεχνητή νησίδα φιλοξενούν σήμερα το σύνολο του αναπαραγόμενου πληθυσμού πελεκάνων της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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