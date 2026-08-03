Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη

Σύμβαση για την κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 4.500 τμ εντός του ακαδημαϊκού campus, υπέγραψε η ΕΤΕΘ Α.Ε., θυγατρική εταιρία του Ομίλου ΑΒΑΞ, με τον Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΑΒΑΞ, πρόκειται για το «ANATOLIA AMERICAN UNIVERSITY BUILDING X» που θα διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρο και πολυλειτουργικούς χώρους που προάγουν τη μάθηση και αναβαθμίζουν την ακαδημαϊκή διαδικασία.

Η νέα συμφωνία επισφραγίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο οργανισμών, καθώς πρόκειται για το 6ο κατά σειρά έργο που ο Αμερικανικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΑΤΟΛΙΑ αναθέτει στον Όμιλο ΑΒΑΞ.

Είχαν προηγηθεί:

το "Anatolia Elementary School Campus"

το "WEST HALL"

το ιστορικό "Compton Hall" μαζί με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Αριστείας "Kassandra Center for Educational Excellence/IBDP Building"

το "Pinewood American International School"

και η ανακαίνιση του "ANATOLIA MIDDLE SCHOOL RIGGS HALL & WHITE HALL"

«Οι ακαδημαϊκές υποδομές της Θεσσαλονίκης εξελίσσονται συνεχώς και ο Όμιλος ΑΒΑΞ είναι υπερήφανος που συμβάλλει σε αυτό» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Φωτ.: Όμιλος ΑΒΑΞ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.