Επίθεση Τραμπ στον CEO της Chevron: Ξέχασε ποιος έσωσε την πετρελαϊκή βιομηχανία - Μειώστε τις τιμές των καυσίμων

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε τη Δευτέρα τις πετρελαϊκές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ενώ εξαπέλυσε αιχμές κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Chevron, Μάικ Γουίρθ, υποστηρίζοντας ότι παρέλειψε να αναγνωρίσει τον ρόλο της κυβέρνησής του για τη στήριξη του κλάδου του πετρελαίου.

«Ο Μάικ Γουίρθ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, εξήγησε σε συνέντευξή του στη σπουδαία Μαρία Μπαρτίρομο όλους τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία του τα πάει τόσο καλά. Το μόνο που βολικά ξέχασε να αναφέρει είναι ότι, χωρίς την ιδιοφυΐα, τη διορατικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα της κυβέρνησης ΤΡΑΜΠ, η πετρελαϊκή βιομηχανία και η ίδια η χώρα μας θα ήταν νεκρές!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, πρόσθεσε: «Έδιωξαν τον Μάικ και τη Chevron από τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα επέστρεψαν, πολύ μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι από ποτέ, περιμένοντας να βγάλουν μια περιουσία. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες πετρελαϊκές εταιρείες».

«Και μειώστε τώρα τις τιμές του πετρελαίου για τους καταναλωτές (στη λιανική)! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

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