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Εθνική Ασφαλιστική: Μέτρα στήριξης για τους ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές

Ενεργοποίησε ειδική 24ωρη γραμμή επικοινωνίας στο 210-9099600 για την άμεση ενημέρωση και υποδοχή αιτημάτων των πληγέντων

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Εθνική Ασφαλιστική κτίριο

Τη λήψη άμεσων μέτρων για τη στήριξη των ασφαλισμένων της που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές ανακοίνωσε η Εθνική Ασφαλιστική, ενεργοποιώντας ειδική γραμμή επικοινωνίας και δίνοντας προτεραιότητα στην ταχεία καταβολή των αποζημιώσεων.

Ειδικότερα, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ενεργοποιεί ειδική γραμμή υποστήριξης στο τηλέφωνο 210-9099600, η οποία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση για την άμεση ενημέρωση και υποδοχή αιτημάτων από τους πληγέντες ασφαλισμένους. Παράλληλα, καλεί όσους έχουν υποστεί ζημιές να επικοινωνήσουν άμεσα, προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη καθοδήγηση και υποστήριξη.

Παράλληλα, η Εθνική Ασφαλιστική δεσμεύεται να δώσει απόλυτη προτεραιότητα στη διαχείριση και καταβολή των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που αφορούν ζημιές στις πληγείσες περιοχές, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, βασική επιδίωξη των πρωτοβουλιών αυτών είναι να διευκολυνθεί η διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στους ασφαλισμένους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Εθνική Ασφαλιστική Πυρκαγιές αποζημιώσεις ασφαλιστικές εταιρείες μέτρα στήριξης φυσικές καταστροφές
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