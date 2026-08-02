Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, έπειτα από πολυήμερη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.)

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς, εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν αυτοψίες στα σημεία έναρξης, έλαβαν καταθέσεις, συνέλεξαν στοιχεία και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε η εστία πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη με τη συνδρομή ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στη βλάστηση, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά που στη συνέχεια εξαπλώθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα στράφηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη της μελέτης, της κατασκευής, της επίβλεψης και της λειτουργίας του συγκεκριμένου δικτύου. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί: ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ένας εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζει την προανάκριση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και την απόδοση τυχόν πρόσθετων ποινικών ευθυνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.