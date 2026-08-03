Kρήτη: Συνελήφθη προϊστάμενος ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στα Σφακιά

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε τη Δευτέρα προϊστάμενος του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος συνελήφθη από την Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στα Σφακιά στη 1 Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews, ο προϊστάμενος του ΔΕΔΔΗΕ κατηγορείται για πυρκαγιά από άμελεια και μη συντήρηση δικτύων.

Στο σημείο που είχε εκδηλωθεί η φωτιά, στην περιοχή μεταξύ Ιμπρου, Ακονέ και Ασφένδου, υπάρχει δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Πάντως, στο πλευρό του υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ στέκονται οι συνάδελφοί του και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΕΗ Χανίων.

Σε επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής Χανίων (που υπογράφουν ο πρόεδρος Κώστας Ηλιάκης και ο γραμματέας Αντώνης Μυλωνάκης), προς τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Χανίων, Δημήτρη Κανταρτζή, αναφέρεται ότι “η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της 1ης Αυγούστου στην περιοχή Ακονές Σφακίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εδώ και χρόνια αφήνει το δίκτυο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση.

Ως Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δε γίνεται οι αποφάσεις να παίρνονται στα υπουργεία και στις διοικήσεις και στο τέλος να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Δε γίνεται να απολογούνται άνθρωποι που εκτελούν εντολές, ενώ όσοι αποφασίζουν για τις προσλήψεις, τη στελέχωση και τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ να μένουν στο απυρόβλητο.

Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας στον συνάδελφο που συνελήφθη. Οι εργαζόμενοι δεν αποφασίζουν πόσο προσωπικό θα υπάρχει, ούτε αν οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται από μόνιμο προσωπικό ή από εργολάβους. Αυτές είναι αποφάσεις της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας”.

Οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι “το Πρακτορείο Βρυσσών έχει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση των Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων όλο το 24ωρο και διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα της Ελλάδας. Παρ’όλα αυτά, λειτουργεί εδώ και χρόνια με μόλις 3 τεχνικούς. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Αντί να γίνουν προσλήψεις έμπειρου τεχνικού προσωπικού, όλο και περισσότερες εργασίες συντήρησης δίνονται σε εργολάβους, που δε διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτεί ένα τόσο απαιτητικό δίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι ένα δίκτυο με ελλιπή συντήρηση, περισσότερες βλάβες και αυξημένους κινδύνους για τους εργαζόμενους,τους πολίτες και το περιβάλλον”.

Για να καταλήξουν: “Οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση είνα ιξεκάθαρα πολιτικές και διοικητικές. Ανήκουν στη διοίκησητου ΔΕΔΔΗΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που όλα αυτά τα χρόνια δε φρόντισαν να στελεχώσουν σωστά τις υπηρεσίες με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό. Καλούμε την ιεραρχία του ΔΕΔΔΗΕ να αναλάβει τις πραγματικές της ευθύνες και να σταματήσει να τις μεταφέρει στουςεργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους,να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σωστή συντήρηση του

δικτύου και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους”.

Πηγή: skai.gr

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