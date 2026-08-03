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Ρουμανία: Οι Dacia και⁠ Ford σταματούν την παραγωγή έως τις 19 Αυγούστου, λόγω κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι με την απόφαση αυτή των αυτοκινητοβιομηχανιών είχε ήδη μειωθεί κατά 200 μεγαβάτ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας

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Ford

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia -η οποία ανήκει στη γαλλική Renault- και Ford σταμάτησαν προσωρινά την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις 19 Αυγούστου, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ίλιε Μπολοζάν, μειώνοντας οικειοθελώς την κατανάλωση ενέργειας καθώς η χώρα αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Μπολοζάν δήλωσε ότι με την απόφαση αυτή των αυτοκινητοβιομηχανιών είχε ήδη μειωθεί κατά 200 μεγαβάτ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σήμερα το πρωί, και πρόσθεσε ότι και άλλες εταιρίες οικειοθελώς μπορεί να μειώσουν επίσης τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Renault Ford Ρουμανία
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