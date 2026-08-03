Διατυπώθηκε ευρέως δημόσια η απορία, αναφέρει σήμερα η ΠΟΜΙΔΑ σε ανακοίνωση της, γιατί στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», η συμμετοχή ιδιοκτητών «κλειστών» σπιτιών ανέρχεται μόλις το 10% των δηλώσεων, ενώ το 90% των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα αφορά ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, η άποψή της είναι πως το πρόβλημα δεν έγκειται στο προβλεπόμενο «πάγωμα» του ύψους των ενοικίων για την πρώτη τριετία, δεδομένου ότι στην πλειοψηφία των μισθώσεων κατοικιών δεν προβλέπεται όρος ετήσιας αναπροσαρμογής του μισθώματος, ούτε όμως στην πενταετή απαγόρευση χρησιμοποίησης των «κλειστών σπιτιών» για βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το πρόβλημα οφείλεται στους εξής άλλους παράγοντες, αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, που εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και διστακτικότητα στους ιδιοκτήτες των παλαιών κυρίως κατοικιών, να ασχοληθούν με τον εκσυγχρονισμό και την ένταξή τους στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων:

1. Διότι δεν είναι σήμερα γνωστό αν θα παραταθεί η τριετής φορολογική απαλλαγή των μισθωμάτων πρώτης κατοικίας και κυρίως αν θα επεκταθεί σε κάθε είδους ξενοίκιαστες κατοικίες, όπως έχουμε προτείνει, καθώς και αν θα επιλυθούν άλλα διαδικαστικά προβλήματα (όπως η μη χορήγηση της φοροαπαλλαγής σε περίπτωση που το διαμέρισμα, ενώ παραμένει συνεχώς κενό για διάστημα άνω της τριετίας, μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε λόγο) ώστε να γενικευθεί η προσφορά κατοικιών. Η φορολογική αυτή απαλλαγή θα έπρεπε να είναι κίνητρο εξ αρχής ενσωματωμένο στη διακήρυξη του προγράμματος αυτού.

2.Διότι γενικότερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών του πρώτου, του τρίτου και του τέταρτου κλιμακίου φορολογίας των ενοικίων, που είναι απόλυτα αναγκαίο κίνητρο για την διάθεση κατοικιών στην αγορά.

3.Διότι δημοσιεύτηκε -χωρίς να διαψευστεί- ότι το πολυαναμενόμενο πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων του Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα δεν θα αφορά τις μισθώσεις ακινήτων, αλλά μόνον σε άλλου είδους συναλλαγές. Έτσι οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στο «σκοτάδι, εντελώς απληροφόρητοι και απροστάτευτοι απέναντι σε επαγγελματίες παραβατικούς δήθεν ενοικιαστές, που σύστημά τους είναι η εγκατάσταση στα ακίνητα με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε, καταστρέφοντας τους ανθρώπους που τους εμπιστεύτηκαν.

Θα συνεχιστεί λοιπόν το υποχρεωτικό «ραντεβού στα τυφλά» με κάθε άγνωστο υποψήφιο ενοικιαστή, και ενώ σήμερα η κάθε τράπεζα προκειμένου να χορηγήσει ένα δάνειο 5.000 ευρώ δικαιούται να γνωρίζει τα πάντα για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη, και από ό,τι φαίνεται θα έχει στη διάθεσή της και το πιστοποιητικό φερεγγυότητας συναλλασσομένων, ο κάθε ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να καλείται να εμπιστευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας συχνά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ανθρώπους για τους οποίους δεν θα δικαιούται να γνωρίζει το παραμικρό για τη συναλλακτική συμπεριφορά τους.

4. Διότι η γραφειοκρατία καλά κρατεί τόσο σε αυτό, όσο και σε όλα τα σχετικά προγράμματα που αφορούν τα ακίνητα. Επειδή θεωρούμε πιθανόν η επίλυση έστω κάποιων από τα παραπάνω προβλήματα να συμπεριληφθεί στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ εξάλλου η συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών επαγγελματιών (μηχανικών, λογιστών κ.λπ.) που είναι αρμόδιοι για τη προετοιμασία και σύνταξη των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, βρίσκονται σε διακοπές Αυγούστου, γι'αυτό πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα αναγκαία η δίμηνη τουλάχιστον παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της «βεβαίωσης επιλεξιμότητας» για τα «κλειστά σπίτια» στο πρόγραμμα αυτό, η οποία λήγει την 31.8.2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.