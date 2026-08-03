Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί αύριο στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας

Την Τρίτη 4 Αυγούστου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα βρεθεί στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές του νομού Βοιωτίας.
Στις 11:15 θα μεταβεί στην Ξηρονομή όπου θα συζητήσει με κατοίκους και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ευστάθιο Κεφαλά στην πλατεία. Κατόπιν θα μεταβεί στη Δομβραίνα και στις 12:45 θα έχει σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κωνσταντίνο Μπούγια και πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους στο Πνευματικό Κέντρο.
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