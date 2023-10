Κορυδαλλός: Αλληλομαχαιρώθηκαν 19χρονος με τον πατριό του Ελλάδα 15:28, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ εις βάρος και των δυο σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία