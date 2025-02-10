Λογαριασμός
Μετεωρίτης «φώτισε» τον ουρανό της Κορινθίας- Έκανε τη νύχτα...μέρα - Δείτε βίντεο

Κάμερα ασφαλείας στην Ηλιούπολη κατέγραψε τη διαδρομή μετεωρίτη να διασχίζει τον ουρανό, ενώ από άλλη κάμερα στην Κορινθία, φαίνεται η νύχτα να γίνεται μέρα

Αναστάτωση αλλά και δέος προκάλεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το πέρασμα μετεωρίτη που έγινε ορατό σε Αττική και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Κορινθία. 

Κάμερα ασφαλείας στην περιοχή της Ηλιούπολης Αττικής κατέγραψε τη διαδρομή ενός μετεωρίτη να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό, ενώ σε άλλη κάμερα ασφαλείας κατοικίας στην Κορινθία, φαίνεται να γίνεται η νύχτα… μέρα!

Δείτε βίντεο:

