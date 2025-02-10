Αναστάτωση αλλά και δέος προκάλεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας το πέρασμα μετεωρίτη που έγινε ορατό σε Αττική και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στην Κορινθία.

Κάμερα ασφαλείας στην περιοχή της Ηλιούπολης Αττικής κατέγραψε τη διαδρομή ενός μετεωρίτη να διασχίζει τον νυχτερινό ουρανό, ενώ σε άλλη κάμερα ασφαλείας κατοικίας στην Κορινθία, φαίνεται να γίνεται η νύχτα… μέρα!

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

