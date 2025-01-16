Κάμερα ασφαλείας ενός ζευγαριού σε νησί του Καναδά κατέγραψε κάτι εντελώς νέο για την επιστήμη καθώς για πρώτη φορά, αποκαλύφθηκε ο τρομακτικός ήχος ενός μετεωρίτη που χτυπά τη Γη.

Τον Ιούλιο του 2024, η Laura Kelly και ο σύντροφός της Joe Velaidum είχαν μόλις επιστρέψει από τη βόλτα με τα σκυλιά τους όταν βρήκαν ένα μυστηριώδες αντικείμενο σε σχήμα αστεριού έξω από το σπίτι τους.

Ελέγχοντας την καταγραφή από την κάμερα, παρακολούθησαν έναν βράχο να εκτοξεύεται από τον ουρανό και να πέφτει στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένα κομμάτι μετεωρίτη έπεσε στο δρόμο ενός σπιτιού στο νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου, στον Καναδά.

Ελέγχοντας την καταγραφή από την κάμερα, παρακολούθησαν έναν βράχο να εκτοξεύεται από τον ουρανό και να πέφτει στο έδαφος.

Το ζευγάρι περισυνέλλεξε 7 γραμμάρια και το έστειλε στον Δρ Κρις Χερντ, επικεφαλής επιμελητή της συλλογής μετεωριτών στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα. Ο ερευνητής μετά την εξέταση δήλωσε πως «καμία άλλη πτώση μετεωρίτη δεν έχει τεκμηριωθεί όπως αυτή, με πλήρη με ήχο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.