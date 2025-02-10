Συνολικά 9,5 ώρες ταλαιπωρούνταν ο 27χρονος με τη μηνιγγίτιδα στα ΤΕΠ του ΠΑΓΝΗ καθώς δεν μπορούσαν να βρουν άδειο κρεβάτι στη ΜΕΘ του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κρήτης.

Ο 27χρονος, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές του Cretalive, βρίσκονταν από τις 6:00 το απόγευμα του Σαββάτου (8/2) μέχρι τις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής στα Επείγοντα Περιστατικά παρότι κρίνεται ως σοβαρή η κατάσταση της υγείας του.

Συγκεκριμένα οι οργανικές θέσεις για κρεβάτια ΜΕΘ σε όλη την Κρήτη είναι συνολικά 71 όμως ανεπτυγμένα είναι μόνο τα 50 εξ αυτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Στο ΠΑΓΝΗ υπήρχαν 27 κρεβάτια ΜΕΘ επί covid, σήμερα λειτουργούν μόνο 20.

Στο Βενιζέλειο υπήρχαν 15, ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο 12.

Στον Άγιο Νικόλαο υπήρχαν 9 κρεβάτια επί covid, ενώ σήμερα λειτουργούν μόνο 4.

Στο Ρέθυμνο λειτουργούν 7 κρεβάτια ΜΕΘ.

Στα Χανιά από τα 13 κρεβάτια που είναι οι οργανικές θέσεις λειτουργούν μόνο 7.

Σε ό,τι αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι ενώ υπήρξε η δωρεά κρεβατιών ΜΕΘ από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) 6 κρεβάτια δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα με συνέπεια η Μονάδα του «Νιάρχος» να παραμένει κλειστή. Σύμφωνα με πληροφορίες η Μονάδα είναι κλειστή καθώς δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη σε νοσηλευτές που θα στελέχωναν τη Μονάδα.

