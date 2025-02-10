Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στην Σαντορίνη, η έγκαιρη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προετοιμασία της νέας τουριστικής περιόδου και η διασφάλιση της σταθερότητας του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος με φορείς του νησιού, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους φορείς του τουρισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της στενής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να υπάρχει ενιαίο μήνυμα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επισκεπτών αλλά και των επαγγελματιών του τουρισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η γενική γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης, Βάσια Κουτσούκου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Αντώνης Παγώνης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ενοικιαζομένων Δωματίων «Η Ατλαντίδα», Λευτέρης Αναπλιώτης και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΟΤ.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κύριος Φιορεντίνος τόνισε ότι «η Ελλάδα διαθέτει την εμπειρία, τις υποδομές και τους μηχανισμούς για να διαχειρίζεται με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα κάθε πρόκληση. Ο τουρισμός μας είναι ισχυρός και η Σαντορίνη παραμένει ένας εμβληματικός προορισμός, με διαχρονική αξία και δυναμική. Μέσα απότη συνεργασία και τον σωστό σχεδιασμό, θα διασφαλίσουμε ότι το νησί θα υποδεχθεί τη νέα τουριστική περίοδο με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις».

Από την πλευρά της, η κυρία Κουτσούκου σημείωσε πως «το Υπουργείο Τουρισμού έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για τη αποτελεσματική διαχείριση κάθε πρόκλησης στον ελληνικό τουρισμό».

Όπως επισημάνθηκε, ο ΕΟΤ θα θέσει τα εργαλεία που διαθέτει για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην υπηρεσία των τοπικών φορέων, με στόχο την αποτελεσματικότερη προβολή του προορισμού στις διεθνείς αγορές.

Η συνάντηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν, σε συντονισμό με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

