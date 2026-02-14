Με στόχο την καταπολέμηση του χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος στο λεκανοπέδιο, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προχώρησε στη δημιουργία και στελέχωση μιας νέας, εξειδικευμένης υπηρεσίας με την ονομασία «Κόμβος». Η μονάδα, που αποτελείται από 150 αστυνομικούς, έκανε την πρώτη της επίσημη εμφάνιση κατά τη διάρκεια της μεγάλης συγκέντρωσης των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας, αναλαμβάνοντας τον πλήρη έλεγχο της ροής των οχημάτων, σύμφωνα με το Ertnews.

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκο Ρήγα, η υπηρεσία αυτή διαφέρει από τις παραδοσιακές μονάδες της Τροχαίας, καθώς το αντικείμενό της εστιάζει αποκλειστικά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την άμεση παρέμβαση σε τροχαία ατυχήματα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, όπως drones και κάμερες, που επιτρέπουν στους αστυνομικούς να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα σημεία συμφόρησης και να παρεμβαίνουν στα φανάρια και τις βασικές οδικές αρτηρίες για την αποφόρτισή τους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη της δύναμης σε κομβικά σημεία όλης της Αττικής, με τον κ. Ρήγα να υπογραμμίζει πως η επίτευξη μιας μείωσης της κίνησης κατά 10% έως 20% θα αποτελέσει τεράστια επιτυχία για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παρά τις επικρίσεις για την έλλειψη υποδομών και μέσων μαζικής μεταφοράς, ο ίδιος τόνισε ότι η Αθήνα είναι πλέον μια κορεσμένη πόλη και η δημιουργία νέων δρόμων απαιτεί χρόνο που δεν υπάρχει, καθιστώντας την αποτελεσματική διαχείριση της υφιστάμενης κίνησης επιτακτική ανάγκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.