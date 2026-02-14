Εκατοντάδες αγρότες, με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους μπροστά στη Βουλή, βρίσκονται από εχθές το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι θα συνεχίσουν μέχρι τέλους τον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από όλη τη χώρα πραγματοποίησαν εχθές «απόβαση» στην πρωτεύουσα με λεωφορεία, ιδιωτικά οχήματα αλλά και δεκάδες τρακτέρ για το αγροτικό συλλαλητήριο που διοργάνωσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Έκαναν μάλιστα εντυπωσιακή είσοδο, «παρελαύνοντας» με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας πριν παραταχθούν μπροστά στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα τρακτέρ αναμένεται να παραμείνουν μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μέχρι νωρίς το μεσημέρι, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρησή τους για τα μπλόκα της επαρχίας.

Στο πλευρό των αγροτών, στηρίζοντας τον αγώνα τους, βρέθηκαν επίσης σωματεία εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων και ομοσπονδίες εργαζομένων.

Στο χθεσινό συλλαλητήριο, σύμφωνα με την αστυνομία, συμμετείχαν 2.500 άτομα.

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση

Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έστειλαν ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση με τη νέα τους κινητοποίηση, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν και θα συνεχίσουν τον «αγώνα επιβίωσης» -όπως τον χαρακτηρίζουν- μέχρι να δικαιωθούν.

Κατηγόρησαν μάλιστα την κυβέρνηση για εμπαιγμό, καταγγέλλοντας ότι τους σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο, ενώ προειδοποίησαν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν.

Τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη πολιτικής βούλησης.

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση και θέλει να μας σπρώξει έξω από την παραγωγή», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα».

Ο κ. Μαρούδας διαμήνυσε ότι οι αγρότες θα επιμείνουν στον αγώνα τους, τονίζοντας πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι «τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», ανέφερε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης. Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

Για εμπαιγμό από την πλευρά της κυβέρνησης έκανε λόγο και ο Γεώργιος Μπούλος από τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμέας, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα μαζί με τους αγρότες της Αργολίδας.

«Φάγαμε πολλές μέρες στον δρόμο, στο μπλόκο στην αρχαία Νεμέα, και δεν πήραμε ποτέ τίποτα, μόνο κοροϊδία» ανέφερε. Προειδοποίησε πως οι κινητοποιήσεις θα έχουν διάρκεια, υπογραμμίζοντας ότι «είχαμε προειδοποιήσει ότι θα ανέβουμε στην Αθήνα και αν χρειαστεί θα μείνουμε και θα ξαναέρθουμε μέχρι να αλλάξει κάτι, αλλιώς δεν θα έχει Έλληνες αγρότες σε λίγα χρόνια», πρόσθεσε.

​Σύμφωνα με τον κ. Μπούλο, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της χώρας έχουν αναλυθεί διεξοδικά, από τη συμφωνία Μερκοσούρ μέχρι το κόστος των φυτοφαρμάκων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το θέμα είναι ότι δεν μας ακούει κανένας και γι' αυτό ήρθαμε με τα τρακτέρ μας», τόνισε και συμπλήρωσε πως «κάποια στιγμή τα τρακτέρ θα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπετε».

«Μετά από σχεδόν δύο μήνες στα μπλόκα, η κυβέρνηση συνεχίζει την κοροϊδία, λέγοντας ότι μας ικανοποίησε τα περισσότερα αιτήματα. Δυστυχώς, δεν μας έδωσε σχεδόν απολύτως τίποτα», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανίων Θεόδωρος Ραϊσάκης.

Όπως τόνισε, «ακόμα και για το ρεύμα, που είπε 7 λεπτά, τα μπλε τιμολόγια που δίνει -που είναι υποτίθεται σταθερά- είναι 8,5 λεπτά. Εμείς ζητούσαμε 7 και δεν μας έδωσε τίποτα. Για τις εγγυημένες τιμές, ούτε καν το συζήτησε. Για τα εμβόλια των ζώων που θανατώνονται, ούτε καν το συζήτησε. Για το κόστος παραγωγής, ούτε καν το συζήτησε».

Ο κ. Ραϊσάκης τόνισε ότι η παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στην ύπαιθρο έχει φέρει τους αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο και σε ένα σημείο «που πλέον δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας. Πρέπει να σηκωθούμε να πάμε μετανάστες εμείς αν δεν μας δώσει κάτι· είμαστε τελειωμένοι».

