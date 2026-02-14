Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη λεωφόρο Σχιστού, όταν οδηγός επιχείρησε να αποφύγει την αυξημένη κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών κινούμενος… με όπισθεν.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που τράβηξε αναβάτης μηχανής, το αυτοκίνητο διένυσε περίπου 1,5 χιλιόμετρο ανάποδα, στη δεξιά λωρίδα του ρεύματος προς Πειραιά, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών.

«Αρκετές φορές οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει και συλλάβει οδηγούς που κάνουν αυτήν την παράνομη διαδικασία, στη λεωφόρο Σχιστού», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΙ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σχετικά με το υλικό που αναρτήθηκε πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι το υλικό έχει περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης του οδηγού.

Τόνισε ότι στο συγκεκριμένο βίντεο η ανάλυση δεν είναι πολύ καλή γι αυτό και απηύθυνε έκκληση εάν κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, να ενημερώσει τις αρχές.

Πηγή: skai.gr

