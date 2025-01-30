Συνελήφθη, το μεσημέρι της Τετάρτης, από αστυνομικούς Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, ένας 56χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού, για κατασκευή και κατοχή εμπρηστικών υλών, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη οδήγηση και φθορές ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν τον 56χρονο, ο οποίος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Κολωνού.

Σε επερχόμενο έλεγχο στην κατοχή του και στο εσωτερικό του οχήματος στο οποίο επέβαινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός, αποτελούμενος από πλαστικό μπουκάλι με υγρό άγνωστης χημικής σύστασης και δύο κροτίδες τοποθετημένες γύρω από αυτό, αεροβόλο πιστόλι, 4 κροτίδες, αυτοσχέδια κατασκευή αποτελούμενη από σφουγγαρίστρα, στην άκρη της οποίας είχε τοποθετήσει μαχαίρι με κολλητική ταινία και στην άλλη άκρη κροτίδα, 1,15 γραμμ. κάνναβη, 14 φαρμακευτικά δισκία, αναδιπλούμενο μαχαίρι και περούκα.

Στους αστυνομικούς δήλωσε ότι διαμένει στο Λουτράκι και ισχυρίστηκε ότι τα έφερε όλα αυτά «γιατί φοβάται τους Ρομά» στην περιοχή του. Εξετάζεται αν ο δράστης αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών βεβαιώθηκαν οι σχετικές διοικητικές παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.