Νεκρός βρέθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρωινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο υπαρχιπυροσβέστης Κουνάδης Στέφανος, 42 ετών, ενώ βρισκόταν εν υπηρεσία στην Π.Υ Α/Λ Κεφαλονιάς. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

