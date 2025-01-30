Νεκρός βρέθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρωινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο υπαρχιπυροσβέστης Κουνάδης Στέφανος, 42 ετών, ενώ βρισκόταν εν υπηρεσία στην Π.Υ Α/Λ Κεφαλονιάς. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.
