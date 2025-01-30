Λογαριασμός
Κεφαλονιά: Νεκρός εντοπίστηκε πυροσβέστης εν ώρα υπηρεσίας

Όπως ανακοινώθηκε, ηια τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατο του πυροσβέστη θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση 

Πυροσβεστική

Νεκρός βρέθηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρωινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο υπαρχιπυροσβέστης Κουνάδης Στέφανος, 42  ετών, ενώ βρισκόταν εν υπηρεσία στην Π.Υ Α/Λ Κεφαλονιάς. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Κεφαλονιάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν τον θάνατό του θα διενεργηθεί προανάκριση και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Κεφαλονιά Πυροσβεστική Νεκρός πυροσβέστης
